『ラングラー BLUE BELL チャンピオンジャケット size40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 07時 02分に出品され04月13日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅 約48

身幅 約52

袖丈 約66

着丈 約58





自然光で写真を撮っておりますが、

発色が明るく撮れてしまったり濃く撮れてしまったりしています。実物の色とのズレにご理解ある方のみご購入ください。写真のご要望があればコメントください。

長期保管期間がありましすが大変綺麗な状態だと思います。





ヴィンテージ

WRANGLER JEANS

赤 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ラングラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラングラー BLUE

BELL

チャンピオンジャケット

size40