『DOD カマボコテント 3M カママットM セット売り【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 07時 30分に出品され03月30日 07時 30分に終了予定です。即決価格は31,740円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 これから来る秋・冬の季節にかなりおすすめです。

組み立て方はシンプルで初心者でも簡単に設営できますのでファミリーにおすすめの商品になります。

当方もファミリーキャンプで使っていました。



カマボコテントにはカママット必需品なのでセットでの出品です。



カママットMは二回ほど使いました。インナーシートには汚れなどありません。グランドシートは使用後洗って乾かしてから保管していますが製品性質上少し砂汚れのようなものがあります。



以下はカマボコテントについての説明です。



○2023年9月に購入して3回使用しました。

2024年8月24日に出品の為、設営して確認したのが最後になります。写真はその時のものです。毎回日光に当てて乾かしてから収納しております。



○加水分解やべたつきはありません。

焚き火など臭いがつくことは一度もやっていませんので臭いもないかと思います。



○新品ではないので使用感はありますが、テントに目立つ汚れ・破れ等はありません。写真7枚目の2箇所だけ傷・汚れがあるので載せておきます。



1.スカート部分にポールを立てる際に出来た傷

2.どうしても地面に触れてしまう箇所のロープの汚れ

(その他、気づけなかった汚れなどがあるかもしれません。テントという製品性質上、ご理解ください)



○付属のペグは一度だけ使用し、その後は別のものを使用していました。リペアシート、リペアポールは未使用です。



○ガイロープは付属の物を付けた状態で結んでいます。



○テントの説明書は紛失してしまったのでネットで同じ物を印刷して入れておきます。



○素人なりに一度ブルーシート上で広げてから汚れを取り、綺麗に畳んで閉まっています。



○新品ではありません。細かい傷や使用感がある事をご理解ご了承の上、ご検討ください。



◆商品詳細

【商品名】カマボコテント3m

【組立サイズ（外寸）】W300×D640×H195cm

【インナーサイズ】W280×D220×H170cm

【付属品】インナーテント×1、専用ポール×4、ガイロープ、リペアポール、ペグ×24、説明書コピー



◆商品詳細

【商品名】カママット M

【サイズ】（約）W270×D220cm ※インナーマット厚み6mm

【収納サイズ】W80×D18×H34cm

【付属品】キャリーバッグ、説明書 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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