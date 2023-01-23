『BEAMS GOLF フリースワンピース M 日本製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 02分に出品され03月03日 09時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質素材】

フリース素材を使用しており、暖かさと快適さを提供します。肌触りが良く、リラックスした着心地を実現。



【デザイン】

フード付きでカジュアルな印象を与え、フロントポケットが機能的。袖口と裾はリブ仕様で、フィット感を向上させています。



【日本製】

高品質な日本製で、細部にまでこだわった仕立て。耐久性があり、長く愛用できるアイテムです。



- 色: グレー

- 素材: フリース

- ブランド: BEAMS GOLF

- サイズ: M

- 製造国: 日本

- ポケット: フロントポケットあり

- フード: フード付き

- 袖口: リブ袖

- 裾: リブ裾



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ビームスゴルフ