『MM6 SALOMON X-ALP S66WS0099 36サイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 11分に出品され03月24日 22時 11分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MM6 SALOMON X-ALP S66WS0099

36サイズ



3.4回着用しましたが、

小さいため泣く泣く出品いたします。



画像3枚目→丸を付けた箇所に汚れあり

その他ソール部分に砂ぼこりの汚れあり、

可能な限り磨いて発送しますが、

ご理解のある方のみご購入ください



ノークレームノーリターンでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 22cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ MM6

SALOMON

X-ALP S66WS0099

36サイズ