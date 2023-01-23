『90s GODZILLA ゴジラ tシャツ ブラック 雷 映画 ムービー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 01分に出品され03月30日 03時 01分に終了予定です。即決価格は15,351円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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状態が最高な逸品です



#ゴジラ #GODZILLA

#ムービー #movie #映画

#雷 #イナズマ #フラッシュ

#自由の女神 #足



size L相当の大きさです



身幅 57cm

着丈 68cm

袖丈 20cm



・色: ブラック



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※全て平置きメジャー使用の実測

※参考程度でお願い致します



⚠️状態:目立った傷や汚れなし



袖 裾 共に

シングルステッチです

90年代前半の証

襟元にヨレもなく、色褪せもなく

画像に近い色になります 古いモノですが

状態はかなり良いと思います



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クリスピークリームドーナッツ

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ART

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テストプリ… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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