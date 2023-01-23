『【70s】ブルックスブラザーズ メーカーズ オックスフォード長袖シャツ 6ボタン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 00時 24分に出品され04月28日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆





◆ジャンル

【メンズ、レディース、ユニセックス】



◆ブランド名

BROOKS BROTHERS / ブルックス ブラザーズ

最高級ライン、メーカーズ/MAKERS(オウンメイク)



◆商品名

オックスフォードシャツ

長袖シャツ

ボタンダウンシャツ



◆ポイント

・60s〜70s頃のビンテージ

・6ボタン

・ボタンダウン（BD）

・アメリカ製（USA製）



◆素材

コットン



◆生地感

オックスフォード生地



◆年式、年代

1970年代のヴィンテージ



◆シルエット・サイズ感

大きいサイズ、オーバーサイズ

ワイド



◆柄

無地



◆開閉

ボタンアップ



◆ポケット

左胸ポケット×1



◆カラー/色

ブルー/青色

ホワイト/白色 が混ざった色合い



◆サイズ【cm】

・表記 16-2

・身幅 63(脇下より採寸)

・着丈 79(襟の付け根より採寸)

・袖丈 56.5(肩から採寸)

・肩幅 44.5

・裄丈 78.5

＊平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。



◆コンディション

使用感少ないですが、第6ボタン下(裏地)にタグを剥がしたような跡(写真9)があります。

他、目立つ汚れ等は見当たりません。



※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。





◆当店では他にもブルックスブラザーズの商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。

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#JOEYsブルックスブラザーズcollection





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#FJRCMRF3887

#JOEYscollection 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【70s】ブルックスブラザーズ

メーカーズ オックスフォード長袖シャツ 6ボタン