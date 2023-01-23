『Union LA HOMESTEAD FLANNEL SHIRT XL【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 07時 21分に出品され05月09日 07時 21分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIONのフランネルシャツです。

開封したものの買ったタイミングが悪く、着る前に暑くなってきてしまったためタグが付いたままの未着用です。



畳んでしまってあったため、たたみシワや折り癖が付いている場合がありますが、着用しているうちに馴染んでいくと思います。



サイズ：XL

カラー：グリーンチェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Union

LA

HOMESTEAD

FLANNEL

SHIRT

XL