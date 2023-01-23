『COACH ショルダーバッグ ブラウン キャンバス/レザー CM550【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 23時 53分に出品され03月13日 23時 53分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|コーチ
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落札価格10920円
109 入札履歴
終了
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