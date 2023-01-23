『COACH ショルダーバッグ ブラウン キャンバス/レザー CM550【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 23時 53分に出品され03月13日 23時 53分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

COACHは高品質な素材と洗練されたデザインで知られるブランドです。このショルダーバッグは、日常使いに最適なスタイルを提供します。



【素材とデザイン】

キャンバスとレザーの組み合わせにより、耐久性とスタイルを兼ね備えています。ロゴ入りのデザインが特徴的で、ファッション性も高いです。



【実用性】

ショルダーバッグとして使いやすく、収納力もあります。普段使いから特別な場面まで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: COACH

- 色: ブラウン

- 素材: キャンバス/レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- デザイン: ロゴ入り

- 付属品: 保存袋



サイズ 長さ22 高さ31



からの製品 Coach store at Fashion Outlets Chicago, USA の正规店COACHで自分自身で買い付けをしています。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

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レディース

バッグ タグ COACH

ショルダーバッグ

ブラウン

キャンバス/レザー

CM550