『NewEra 59FIFTY USA製 2013POSTSEASONモデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 18時 48分に出品され03月08日 18時 48分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ニューエラ クリーブランド・インディアンス 59Fifty キャップ

2013年ポストシーズン着用

オフィシャルオンフィールド



MADE IN USA



★New Eraの定番 オーセンティック 59FIFTY。

メジャーリーグ・ベースボールの公式選手用オンフィールドキャップにも採用されています。



★2018年シーズンをもってワフー酋長のロゴは使用中止となり2019年より新ロゴに変更になりました。球団名も廃止になり2022年シーズンよりクリーブランド・ガーディアンズに変更されてます。

人気のワフー酋長ロゴは今後入手困難になると思われます！



★新品未使用品。



★カラー : ネイビー&レッド

ツバ裏ブラック



★サイズ : 7 3/8 (58.7c)



★即購入OKです。



★60サイズの段ボールに入れて発送致します。

潰れる心配はございませんのでご安心ください。



★商品状態は試着のみで、室内で保管しておりました



リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニューエラ