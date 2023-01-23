『RCA 3C33 真空管【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 32分に出品され03月23日 13時 32分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品

3C33 RCA

本箱は別のものです。詳細は不明です。

古い部品のため返品はご容赦下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし