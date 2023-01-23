『RCA 3C33 真空管【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 32分に出品され03月23日 13時 32分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
真空管 6SN7 GTB RCA 2本ペア
¥ 7332
KENWOOD ファンクションジェネレーター FG-273
¥ 8814
SONY STR-DH190 プリメインアンプ フォノイコライザー内蔵
¥ 11700
Ex-Pro T-100/R-100 ワイヤレスモニター イヤモニ
¥ 11050
■【定価¥80000・リモコン取説付】YAMAHA DSP-AX750AVアンプ
¥ 10764
AMCRON アムクロン DSI2000 パワー アンプ
¥ 40832
DENON AV surround AMPLIFIER AVC-1610
¥ 9750
Hughes＆Kettner Triamp mk2 ヘッドアンプ
¥ 41800
Roland cube street 付属品付
¥ 13250
Loudspeaker IS-166/U ADEC INC. 動作未確認
¥ 8658
SONY AVアンプ TA－DA3200ES
¥ 8580
真空管アンプ 300Bシングル ステレオメインアンプ 自作品
¥ 135000
Pioneer VSX-510 AVアンプ シルバー
¥ 9750
EV Q99 IIプロフェッショナルパワーアンプ【動作確認品】
¥ 25555
真空管 6SL7GT TUNG SOL 新品
¥ 7410
YAMAHA A-S301(B)
¥ 13000
Rockford Fosgate T600-4 ロックフォード 4ch アンプ
¥ 15600
DENON デノン AVサラウンドアンプ AVC-S511HD
¥ 9295
落札価格12870円
743 入札履歴
終了
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