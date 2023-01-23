『CONP halfzip design knit【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 14時 48分に出品され04月30日 14時 48分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪︎ブランド名: CONP



▪︎カラー:ホワイト



▪︎サイズ: M

着丈56

肩幅36

袖丈61



▪︎状態：新品未使用



◾︎発送：7-14日程度お時間いただきます







※素人寸法ですので、多少の誤差がある事を予めご了承の程お願い致します。



※即購入OKです。



※コメント等気軽にお寄せくださいませ。



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素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CONP

halfzip

design

knit