『サルヴァトーレフェラガモ ビジネスバッグ ダイヤルロック 大容量 A4可 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 36分に出品され03月27日 02時 36分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◎ 24時間以内発送 ◎

【送料込・おまとめ・即購入OK】





【#renkaアパレル】

ご覧頂いたお品物以外にも多くのお品物をお安く販売しております。

お気軽にご覧ください。



●商品情報



Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレフェラガモ

ビジネスバッグ

ブリーフケース

ハンドバッグ

ダイヤルロック

A4収納可能

自立可能 型押し

手さげ 大容量 多機能 メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス A4可

カジュアル フォーマル ビジネス おでかけ

通学 通勤 仕事 旅行 アウトドア ビジネス 廃盤 希少





暗証番号 0000



▶︎ サイズ:



横49cm

縦39cm

マチ11cm







▶︎ カラー: 黒 ブラック 銀 シルバー







▶︎素材: レザー 本革









▶︎ 状態 : 目立った傷汚れなし



使用上の細かなスレ、汚れは多少ございますが、全体的にはかなりの美品になります♪







▶︎購入先:大手オークションサイト

鑑定済商品です。







▶︎管理番号





◉検品は大変、気をつけてしておりますが人が行っている為見落としがある場合があります。



◉商品についてのお気づきの点がございましたら、ご連絡頂ければ、誠意持って対応させて頂きます。

ご安心してお買い求め下さい♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ サルヴァトーレフェラガモ

ビジネスバッグ

ダイヤルロック

大容量

A4可

黒