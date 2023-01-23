『Arcteryx(アークテリクス) マンティス30 バックパック バック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 00時 08分に出品され04月29日 00時 08分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Arcteryx(アークテリクス) マンティス30 バックパック | 広い用途 30L デイパック



⭐【カラー：ブラックサファイア】

⭐タグ付き

⭐定価：29,700円



✅【マンティス 30 バックパック】

リサイクル素材を使用したクリーンなデザインが魅力のマンティスは、山歩きに適した機動力が特長。

その整理収納力と耐久性、バランスの取れた背負い心地により、旅のスタイルや行き先を問わず頼りになる存在です。

ワイドに開くトップロードのデザインで、大容量のメインコンパートメントへのアクセスも容易。

内外に配置した数々のポケットはギアの整理に便利です。

パッド入りバックパネル、フレームシート、アルミステイの一体化で、快適な背負い心地を追求。メインコンパートメントにはハイドレーションブラッダーやノートパソコンが収納できるスリーブがあります。



普段使い - アウトドアの技術的機能性、快適性、耐久性を日常的なデザインの中で実現。

デイパック - 使いやすさと軽量化のために合理化された機能的なパック。 アクティビティに特化したデザイン。



管理No.270-4-144

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→→→ #ゆうなの商品一覧はこちら ❤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Arcteryx(アークテリクス)

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