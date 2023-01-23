『Apple MacBook Air スペースグレー 日本語キーボード【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 22時 39分に出品され05月11日 22時 39分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スペック】

8GBユニファイドメモリ

256GB SDD

M1チップ搭載Macbook air 13インチ



【デザイン】

洗練されたスペースグレーの外観は、Appleの象徴的なスタイルを体現しています。



【性能】

MacBook Airは、軽量で持ち運びに便利なデザインながら、高いパフォーマンスを提供します。日常の作業からクリエイティブなプロジェクトまで幅広く対応可能です。



【キーボード】

日本語キーボードが搭載されており、使いやすさを考慮した設計です。



- ブランド: Apple

- モデル名: MacBook Air

- キーボード言語: 日本語

- 色: スペースグレー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし