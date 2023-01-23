『Apple MacBook Air スペースグレー 日本語キーボード【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 22時 39分に出品され05月11日 22時 39分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体
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落札価格33000円
129 入札履歴
終了
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