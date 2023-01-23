『278 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 国内メーカー 小型 一人暮らし 単身向け【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 22分に出品され03月26日 12時 22分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度はご覧いただき誠に有難うございます。



当ショップは一人暮らし向け家電から家族向けの大型家電をメインで販売しております。



高年式製品はもちろん、低年式の低い製品でもご納得していただける状態でご提供いたします。



全商品配送送料設置

【エアコンの設置を除く】



【配送可能エリア】



■神奈川県

■東京都

■千葉

■埼玉

■静岡【一部地域を除く】

■山梨【一部地域を除く】

■茨城【一部地域を除く】

■群馬【一部地域を除く】





【オプション】



■安心1週間保証

■リサイクル家電回収

■商品お届け後のご相談対応



ご購入前に確認していただきたい事



■商品の運搬経路の確保

■階段の有り無し

■メゾネットタイプかどうか

■生活家電の設置場所の寸法



※ご不明点ありましたら、ご相談ください。



【製品説明】



冷蔵庫

▫️年式 2013年製

▫️メーカー パナソニック

▫️型番 NR-B176WX

▫️容量 168L

▫️寸法 高129幅48奥58





洗濯機

▫️年式 2014年製

▫️メーカー 東芝

▫️型番 AW-60GM

▫️容量 6キロ

▫️寸法 高95幅56奥58



オーブンレンジ

▫️年式 2011年製

▫️メーカー ハイアール



【ご購入希望の方】





■例



購入希望

八王子市

リサイクル家電あり

3階エレベーターなし

メゾネットタイプ





当ショップは大型生活家電を販売しております。

配送送料設置無料で行わせていただいております。



必ず出品前の委託清掃 動作確認

必ず配送前の清掃 動作確認



2度を清掃、動作確認を行なっております。



状態により汚れの落とせない商品、傷がある場合もございます。



その場合は写真に記載させていただきますのでご確認くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし