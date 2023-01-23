『極美品★MOTHER HOUSE マザーハウス レイ 2wayバッグ リュック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 04分に出品され03月07日 21時 04分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎アイテム

MOTHER HOUSE★マザーハウス レイリュック 2way バックパック プチサイズ レディースリュック レディースバッグ



マザーハウスのレイのプチサイズです。

色はアンバーキャメル。



小ぶりで可愛いバッグです♪



身長低い方には

プチサイズがオススメです♪



○サイズ

以下公式サイトより

タテ：19cm

横幅：25cm

マチ：9cm

ハンドル長さ：16.5cm

ハンドル幅：2cm

バックパックベルト長さ：75cm(最長)

バックパックベルト幅：3cm



○状態

美品です！

ほとんど使用せず、

保管してました。

新品ではないので

ご理解ください。



箱なし

袋なし





○カラー

アンバーキャメル



○素材

本革

レザー



○配送

1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





⭐︎ 大手リサイクルショップor質屋or都内のセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求め下さいませ。





管理番号

0704-09361 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品★MOTHER

HOUSE

マザーハウス レイ 2wayバッグ リュック