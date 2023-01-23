『未開封 遊戯王 ヴァルモニカの神奏ヴァーラル プレイマット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 49分に出品され03月06日 00時 49分に終了予定です。即決価格は63,555円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アジアの限定公式プレイマットございます。



15枚しかございません。



袋にある多少の傷や汚れなどを気にされる方はトラブル防止のため購入をお控えください。



基本即購入OKですが、

一応プロフィールを読んでからお願いします。

交渉中であっても購入ボタン押した方優先です。



ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン

Blue-Eyes White Dragon

JUDGE

ジャッジ

アジア

YCSJ

WCS

WCQ

亜シク

20thシク

レリーフ

アルティメット

ホロ

抽選

大会

限定

絶版 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 新品、未使用