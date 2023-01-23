『未開封 遊戯王 ヴァルモニカの神奏ヴァーラル プレイマット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 49分に出品され03月06日 00時 49分に終了予定です。即決価格は63,555円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格63555円
17 入札履歴
終了
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