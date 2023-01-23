『美品 アダムエロペ フォルムニットワンピース オフホワイト ロング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 20時 00分に出品され05月13日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 ADAM ET ROPE アダムエロペ フォルムニットワンピース オフホワイト ロング

全て鑑定済みの商品のみを出品しています。



●サイズ

FREE

肩幅 54バスト116裄丈83着丈129.5

公式サイトから引用



●アイテム

ふんわりとした袖のフォルムやウエストのドロストデザインが魅力の、リラックス感あるロングワンピース。サイドのストッパーやバックジップ、全体に施された振りミシンなどがアクセントになっており、身幅から裾にかけてのタイトシルエットが、スタイルアップや着痩せ効果を叶えてくれる一着。ウエストがドロスト仕様なので、すとんとしたシルエットを楽しんだり、きゅっと絞ってメリハリのあるバランスにしたりと、その日の気分や足元のバランスに合わせて、好みのギャザー分量に変化を加えられるデザインも魅力。サイドポケット付きという、機能面に配慮されているのも嬉しいポイント。



●状態

使用感なく綺麗な状態です。

保管・梱包によるシワがある場合があります。





●カラー

オフホワイト アイボリー 白



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事や育児の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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【K-2610P003302587】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 美品

アダムエロペ

フォルムニットワンピース

オフホワイト

ロング