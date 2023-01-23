『バックラッシュ定番カンガルーレザーダイヤキルティングフードダウン黒M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 12時 57分に出品され03月29日 12時 57分に終了予定です。即決価格は60,000円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ISAMU KATAYAMA BACKLASH バックラッシュ 定番カンガルーレザーダウンジャケット



説明不用バックラッシュ秋冬の人気モデル。

間違いのない1番人気のBLACK、ジッパーはBACKLASHオリジナル。上質なダウンをお探しの方なら、着用すれば確実にご満足頂けると思います。



なめらかな手触りと軽くしなやかなフィット性を持つカンガルースキン、時間をかけてオイルを浸透させ薄手ながら耐久性に長けた張りとコシを革に持たせています。

元来、カウレザーに比べ遙かに頑丈なカンガルーならではの超軽量仕上げです。

カーフに近い風合いですが、所々に感じる野性味が魅力のマテリアルといえます。

充填物はバックラッシュではお馴染みの最高級、ポーランド産ホワイトグースダウンを採用しています。

暖かさ、軽さともにダウン・アウターとしての最上級を追求したプロダクションです。



他でも出品しているため、売り切れた場合は出品キャンセル致しますのでご了承ください。



●定価:209,000円

●サイズ:M(肩幅:約42cm、身幅:約50cm、着丈:約61cm 、袖丈:約63cm)

●素材:表（カンガルー革）、裏地（ポリエステル100%）、中綿（ダウン93%,フェザー7%）

●色:BLACK

●状態:10中7程度

●付属品:なし



主観では特に目立つダメージや汚れのない状態かと思います。

中古品ですので神経質な方や基準値の高い方、バックラッシュの製品に理解のない方はご購入をお控えください。



自己紹介欄をご確認の上ご検討頂けますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バックラッシュ定番カンガルーレザーダイヤキルティングフードダウン黒M