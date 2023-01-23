『ダイヤテニスブレス⭐︎2.00ctプラチナ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 24分に出品され03月17日 04時 24分に終了予定です。即決価格は41,800円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鑑定済み⭐︎合計2.0ct 天然ダイヤ テニスブレスレット



長さ：18cm 幅：2.5mm



素材 Pt850 ダイヤモンド



重量 6.3 g



付属品 ケース



数年前に購入した物です。

当時は20万以上した記憶があります。

お手持ちのブレスに重ねてコーディネートされてはいかがでしょうか♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ダイヤテニスブレス⭐︎2.00ctプラチナ