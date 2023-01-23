『美品 ノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ ブラック サイズL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 44分に出品され03月21日 15時 44分に終了予定です。即決価格は14,650円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品説明



THE NORTH FACE ザノースフェイス

NUPTSE JACKET ヌプシジャケット

ダウンジャケット ND91631 収納 フード 美品



●サイズ：L



着丈65cm 身幅57cm

肩幅46cm 袖丈63cm



●カラー：ブラック





●状態：目立つような傷汚れ等なく美品になります。





即購入歓迎です◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 ノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ ブラック サイズL