『ENGINEERED GARMENTS AVIATOR JACKET ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 10時 58分に出品され03月16日 10時 58分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Engineered Garments エンジニアードガーメンツ AVIATOR JACKET FLIGHT SATIN NYLON



カラー ブラック



サイズ L 約、着丈68cm 肩幅53cm 身幅66cm 袖丈71cm



アメリカ製



着用回数少なめで若干の使用感がある中古になります



非常識な値下げ交渉や質問には回答できかねます

コンパクトに包装しての発送になります

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エンジニアードガーメンツ

ネペンテス

ニードルス

nonnative

n.hollywood

エヌハリ

made in USA

MA-1

フライトジャケット

ブルゾン

トロピカルウール

サマーウール

かまいたち

山内

滝藤賢一 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ENGINEERED

GARMENTS

AVIATOR

JACKET

ジャケット