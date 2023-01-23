『【パーリーゲイツ】新品 鹿の子ダンボールハイネック スウェットシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 14時 38分に出品され03月20日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなハイネックデザインの黒いスウェットシャツ。袖には特徴的なテキストプリントが施されています。



【ブランド】

PGのロゴが胸元に配置されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。



【用途】

スポーツやカジュアルなシーンでの着用に最適。特にゴルフなどのアウトドア活動に適しています。





【メーカー公表サイズ目安】(cm)

0：バスト80-84、身長156-164

定価:￥17,600(税込)

品番:0551266002



種類 シャツ

サイズ0

丈 長袖



- 色: 黒

- デザイン: ハイネック

- ロゴ: PG

- タグ: YEEZY

- 袖: 長袖

- プリント: 袖にテキストプリント





こちらで新品状態(タグ無し)でお譲り頂きましたが

使用する機会がありませんでしたので出品します。



アイテム···モックネック

#パーリーゲイツ #ゴルフウェア #秋冬 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: パーリーゲイツ