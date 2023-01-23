『Brighte エレキブラシ＊ブライト 専用ミスト付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 11時 01分に出品され03月29日 11時 01分に終了予定です。即決価格は17,888円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年7月購入

2.3回使用しましたが中々お手入れの時間が

ない為、出品致します。







brighte （ブライト）

ELEKI BRUSH （エレキブラシ）

ブラシ型美顔器



専用ミスト付き（こちらは1度使用のみ）

こちらはお箱は処分した為ありません。









【セット内容】

・本体

・充電ケーブル

・箱

・説明書



通常価格：49,800円（税込）





＊個人情報もあるので、発送の際、明細書は同封致しません





ミスト込みのお値段なので

お値下げは考えておりません。





即購入可能◎







顔から頭皮までリフトアップ

新体験の電気ブラシ



アタッチメントの取り替え不要。

全身くまなく使えるEMS+RF+赤青LEDで皮膚と筋肉に同時アプローチ。

自宅にいながらいつでもサロン帰りのクオリティ。



■16個の二列LEDが赤と青の光を同時に放射

赤色LEDはハリの元となるコラーゲン生成を促します。

直接お肌全体を温めることでピンッとした印象へ。

青色LEDには引き締める作用があります。

お肌全体のキメを整え、なめらかな肌質に導きます。



■デュアルモードEMS

Brighte独自のEMS。

低周波と高周波、2つの周波を掛け合わせ、心地よい体感と刺激性を実現しました。

EMSによる刺激で筋肉と表情筋に直接アプローチ。

38本の電極から放つチクチクした心地よい刺激で、全身の筋肉に直接働きかけ、ほぐしながら肌を引き締めます。



■インテリジェットRF

自動調整RFを搭載。

皮膚を温め、もたつきをケア。

部位ごとに適したRFの温度を自動で調整。

温感が均一に行き渡ることで、ムラなくハリ感、もたつきをケアしていきます。

また、水分に反応して深部からあたため、温感でめぐりを良くします。

エステサロンでも多く搭載されている機能です。



■1台10役でさまざまな用途に対応

・透明感ケア

・リフトケア

・ハリ/引き締め

・エイジングケア

・表情筋トレーニング

・頭皮ケア

・温感ケア

・首元ケア

・ボディケア

・乾燥小じわケア





必ずプロフィールをご覧になって

ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブライト