『PRADA プラダ ショルダーバッグ ナイロン 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 05分に出品され04月06日 07時 05分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 /



▫️ブランド: PRADA プラダ

▫️デザイン : ショルダーバッグ

▫️サイズ：横幅約35cm×高さ30cm×マチ4cm

多少の誤差はお許しください

※平置き実寸

▫️付属品 : なし





◆状態

詳細は写真にてご確認下さい。

ナイロンシワありますが

大きなダメージはなく

まだまだお使いいただけるお品です☺︎

中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。







♦︎当方、古物商免許を所持し、古物商免許を所持する方しか契約のできない国内古物オークション最大手のオークネット様やその他の国内古物オークション様より購入をしており、当社やその会社毎の鑑定基準をクリアした正規品のみを出品しております。







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● 中古品ですので写真に写りこまない小さな傷、汚れ等

がある場合がございます。中古品への理解がない方は

ご購入を控えて頂くようお願い致します。





他にも新旧問わず、ルイヴィトン、GUCCI、PRADA、FENDI等も販売しております☆宜しければ他の商品も見てください！！フォロー大歓迎です(*^^*)‼︎170 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PRADA

プラダ

ショルダーバッグ

ナイロン

黒