『【NAPAPIJRI】ナパピリアノラックパーカージャケット刺繍ロゴワッペンXL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 04時 07分に出品され03月19日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋WAGON



【商品説明】



1987年にイタリア・アオスタでアウトドアブランドとして生まれたNAPAPIJRI（ナパピリ）!



近年、90sファッションのリバイバルにより圧倒的な人気で日本に再上陸したのも有名ですよね！



前と背中に存在感大な刺繍ロゴワッペン!

裾、ウエスト、フードにドローコード、脇にベンチレーション、袖先にベルクロテープと高スペックなアノラックパーカーです!



フード裏地はフリース、ボディ裏地はナイロンで中綿入りとなっており、保温性もあります!



COLORも渋いグレーでかっこ良いです！これ一枚で決まります！

他の人と被りたくない方は是非!



サイズ: メンズXL

下記実寸をご確認下さいませ。



実寸: 着丈77cm

肩幅61cm

身幅73cm

袖丈64cm

※素人採寸のため、若干の誤差はご了承下さい。



【コンディション】

フード裏地フリースに若干毛玉あり。古着ですので、古着特有のフェあたりやスレ、使用感はありますが、特に目立つダメージはなく、状態は良いです。まだまだ愛用して頂けます。ご理解の上、ご購入お願い致します(^ー^)



クリーニング済み

※商品はコンパクトにして発送させて頂きます。



90年代 2000年代 90s 80s 00s カーハート ワークウェア コットン ダック地 アクティブジャケット フルジップ ジップアップ carhartt vintage ビッグシルエット トラックジャケット ワンポイントロゴ グランジ 古着女子 古着男子 古着ミックス 大きいサイズ ストリート テック系 y2k 当時物 常田大希 菅田将暉

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32 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナパピリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【NAPAPIJRI】ナパピリアノラックパーカージャケット刺繍ロゴワッペンXL