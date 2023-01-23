『MAME様 専用 コム デ ギャルソン オム セーター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 07時 10分に出品され04月20日 07時 10分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 detail:90s ヴィンテージ

カラー...ブラック

袖丈...長袖

着丈・ミドル

柄・デザイン...無地

ネック...Uネック

素材...ウール

季節感...冬



肩幅50

着丈70

袖丈 55

身幅 65

素人採寸になりますので参考程度にお考え下さい。

ざっくりとした編みかたで存在感あり

ギャルソンらしいセーターです。

丈が少し短めでワイドな黒のパンツと合わせるとギャルソンらしいいい雰囲気をかもしだせると思います。

私のお気に入りです。

欲しい商品が少しでも早く手元に届くようできる限り 24時間以内には発送するように心がけております。

雨に濡れても大丈夫なようにビニール袋に入れて梱包致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MAME様

専用

コム

デ

ギャルソン

オム



セーター