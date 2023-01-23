『Polo by Ralph Lauren パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 15時 25分に出品され03月22日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Polo Ralph Lauren パーカー

※色味は4枚目が一番近いです。



サイズ:L

着丈70cm

身幅64.5cm

肩幅54.5cm

袖丈69cm

素材:綿60%、ポリエステル40%



#PolobyRalphLaurenパーカー #パーカー

#ポロラルフローレン #ポロラルフローレンパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Polo

by

Ralph

Lauren

パーカー