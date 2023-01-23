『Schott ウール ジャケット 36 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 02時 02分に出品され04月15日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なウール素材】

このジャケットは、耐久性があり、保温性に優れたウール素材で作られています。寒い季節でも快適に着用できます。



【スタイリッシュなデザイン】

ジッパー付きのフロントとポケットが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。カジュアルなコーディネートに最適です。



【信頼のブランド】

Schottは1913年から続くアメリカのブランドで、高品質なスポーツウェアを提供しています。長年の信頼性とスタイルを兼ね備えたアイテムです。



- ブランド: Schott

- サイズ: 36

- 色: ネイビー

- 素材: ウール

- デザイン: ジッパー付き、ポケット付き

- スタイル: カジュアル



着なくなったので出品します。

値下げ交渉可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

ウール

ジャケット

36

ネイビー