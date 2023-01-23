『カンタベリー ラグビー スーパーラグビー サンウルブズ バックパック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 53分に出品され03月13日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態は写真をご覧ください

少し破れがありますが、使用には問題ありません

チャックがかなり開くので、荷物の出し入れがとてもしやすいです！

レア商品ですので、大幅な値下げはできません

よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>設備・備品 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カンタベリーオブニュージーランド