『ご依頼 確認用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 28分に出品され03月31日 23時 28分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 なおりんさんの作品で

好きなデザイン２点の情報を

引っ張ってきました‼︎



写真のフリーハンドのサイズは

無視してください。間違えました（´-`）

特大ジーンズなので下のサイズが

作っていただければ嬉しいです。

無理な場合はサイズ小さくなって

全然大丈夫です‼︎



①丸型のバッグ

⚫︎usedデニム（洗濯済）リメイク６枚剥ぎバルーントートバッグ。

⚫︎縦32cm、横34cm、持ち手54cm（肩掛け可）、ポケット（表2個、中2個）。

※表のポケットはジーンズの後ろポケット

利用出来ますでしょうか？



②底が丸型のバッグ

⚫︎縦21.5cm、横28.5cm、持ち手28cm、

丸底17×20cm、ポケット（表2個、中2個）。

※表のポケットはジーンズの後ろポケット

利用出来ますでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ご依頼 確認用