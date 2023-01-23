『新品 ロンシャンル プリアージュシティ 肩掛け M ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 16時 19分に出品され03月17日 16時 19分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

全て実物写真、



即購入OKです(^^)



最新作、ロンシャンのルプリアージュシティ(city)です。

ミニマルなシルエットと、コンパクトなボリューム感を兼ね備えた魅力的なトートバッグです。

キャンバスとレザーをミックス加工しており、洗練されたデザインで軽いのでデイリー使用にぴったりだと思います。



拡張可能 : 約上幅46cm/下幅26.5cm×高さ28cm×幅15.5cm ハンドル高さ：約 20cm

※多少の誤差はご容赦ください。



主な組成 : コーティングキャンバス

金具等 : シルバーカラー

レザーエッジ : カウハイドレザー

裏地 : テキスタイル





☆ご注意☆

海外製品の為、ちょっとした色ムラや折ジワ、系ほつれがある場合がございます。日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品

ロンシャンル

プリアージュシティ

肩掛け

M

ベージュ