『☆《極美品》MICHAEL KORS 2wayショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 49分に出品され04月12日 18時 49分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆《極美品》MICHAEL KORS マイケルコース

ハミルトン 2way ショルダーバッグ

ハンドバッグ トートバッグ





カラー ピンク 系



素材 レザー



サイズ W 約36㎝ H 約33㎝ D 約13㎝

ハンドル 約46㎝ ショルダー 約82.5㎝





状態 微細なスレ、金具の小傷など

あるものの、目立つ大きなダメージはなく

比較的綺麗な状態の商品です。





付属品 なし





☆商品状態の説明には、個人差による主観の差が

生じる場合もございます。

お写真にて細部までご覧に頂き、予めご了承の

上、ご検討下さいませ。







※ 専用ページ、お取り置きは対応できかねます

のでご了承下さい。





大手リサイクルショップが主催の

中古ブランド品流通市場にて

購入した鑑定済みの正規品です。

万が一にも偽物であった場合は、返品保証

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即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

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レディース

バッグ タグ ☆《極美品》MICHAEL

KORS





2wayショルダーバッグ