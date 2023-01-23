『NIKE パーカー セットアップ メンズ Mサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 22時 39分に出品され03月30日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2018年に購入し、何度か来てます



自宅保管

穴などの目立つ傷なし



【サイズ詳細】⠀

●トップス(M)

身幅…50cm

着丈…62cm

裄丈…78cm



●パンツ(M)

ウエスト幅…35cm

股上…27cm

股下…65cm

裾幅…13cm

渡り幅…25cm

総丈…91cm



平置き採寸、素人採寸の為

多少の誤差はご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

パーカー

セットアップ

メンズ

Mサイズ