『レア ★ モーガンズ 皮 鞄 ビンテージ アメリカ製 ランズエンド LLビーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 19時 10分に出品され03月12日 19時 10分に終了予定です。即決価格は28,000円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Morgans ヴィンテージ

スエード ブリーフケース



全面 裏革の ボディー に

ハンドル 部分は凝った クラフト カービング

内側 ワンルーム に両サイド大型 ポケット



あまり馴染みの無い ブランド ですが

バッグ その物は

グレゴリー や パタゴニア 等の

アウトドア スポーツ タイプ

Made in USA



スーツ 姿の ビジネス マン がこんなの提げていると メチャクチャ 格好いいですね



使用感ありますがダメージの無い

良い古着の状態です

入手後 使用せず暗所保管



縦30cm 横40cm 奥7cm (約)



カラー...ブラウン

素材...本革



【高品質な素材】

このビジネスバッグは、耐久性のあるスエード素材で作られており、長期間使用することができます。



【エレガントなデザイン】

レザーのハンドルには美しい刺繍が施されており、ビジネスシーンでも目を引くデザインです。



【アメリカ製】

信頼性の高いアメリカ製で、品質が保証されています。



- ブランド: Morgans

- 素材: スエード

- 装飾: レザーのハンドルと刺繍

- 製造国: アメリカ製

- 内側の素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ レア

★

モーガンズ

皮

鞄

ビンテージ

アメリカ製

ランズエンド

LLビーン