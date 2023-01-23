『フリーホイーラーズ freewheelers bootleggers【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 20時 31分に出品され03月25日 20時 31分に終了予定です。即決価格は35,880円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅：41cm

身幅：55cm

着丈：66cm

サイズ：40（L相当）

※メーカー記載



フリーホイーラーズの定番の商品です。



サイズが少し大きいので出品です。

一度着た程度の新古品になります。

とても暖かく、これからの時期におすすめです。





目立った傷、汚れ等はありませんが、個人の見方もある為ご理解ある方よろしくお願いいたします。



あくまで中古品ですので、神経質な方、新品同様をお求めの方さご遠慮ください。



画像や光の具合により、若干の色の違いはあるかと思いますが、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フリーホイーラーズ freewheelers bootleggers