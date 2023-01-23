『【新品未使用】Supreme Woven Shoulder Bag Red【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 02時 02分に出品され04月16日 02時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme Woven Shoulder Bag "Red" (23SS)

シュプリーム ウーブン ショルダー バッグ "レッド" (23SS)



公式オンラインで購入後、自宅保管してました。

新品未使用ですが、撮影の為に一度袋から出してます。



【カラー】

レッド

【サイズ】

横：16cm

縦：19cm

マチ：6cm

【素材】

ポリエステル 100％



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用】Supreme

Woven

Shoulder

Bag

Red