『The Soloist bomber jacket. サイズ44【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 23時 58分に出品され03月23日 23時 58分に終了予定です。即決価格は65,520円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソロイストのdouble zip balloon shaped bomber jacketです。サイズは44となります。

オーバーサイズなので大抵の方は44サイズで問題ないかと思います。



着丈95cm 身幅74cm 袖丈 63cm(リブ含む) 肩幅はラグランにつき計測不可



＊定価¥182,490

＊着画は参考です。179cm サイズ44着用

＊タグとハンガーが付属します



バルーンシェイプが魅力のブランドを象徴する、ボンバージャケットです。

センターダブルジップにハンドウォーマーポケットが備わります。

シガレットポケットにペンホルダー、オキシジェンタブなど、フライトジャケットならではのディテールも備わります。背中に財布やスマートフォンが入る隠しポケットが配されております。

ショルダーダブルスライダージップや、バックシークレットポケットなどのThe Soloistならではのディテールが垣間見えます。



【注意事項】

商品の状態は出品時に確認しておりますが、見落としがある場合がございます。



あくまでも一度人の手に渡った品物となりますので、極度に神経質な方、新品と同じ品質・状態を求める方はご遠慮下さい。



ご購入後の購入者都合によるお申し付けには対応しかねますので、購入前に確認等願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: タカヒロミヤシタザソロイスト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

Soloist

bomber

jacket.

サイズ44