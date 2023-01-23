『希少 60s USA製 ヴィンテージ ビッグマック ペーニーズ ワークジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 50分に出品され03月16日 09時 50分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60〜70年代、ビッグマック、ペニーズ製







ビンテージワークジャケット







貴重な、ブラック！





裏地のレッドフリースも良いアクセントです！







オリジナルヴィンテージ







価格高騰、ヴィンテージビッグマック







size Ｌ相当 着丈78 身幅60 肩幅46 袖丈63





平置き採寸してます。







この年代では希少な、ロング丈、サイズ感も良く、目立つダメージ無く状態良いのでオススメです！





































































































1st ファースト 2nd セカンド 3rd 557

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などお好きな方どうでしょうか！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

60s

USA製

ヴィンテージ

ビッグマック

ペーニーズ

ワークジャケット