『ディズニー ミッキーマウス キャラ刺繍 90s デニムジャケット Gジャン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 02時 02分に出品され03月11日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明】

【MICKEY UNLIMITED タグ】【ヴィンテージ】

Disneyディズニーの人気キャラクターミッキーマウスのキャラ刺繍・刺繍ロゴ・バックロゴ・バック刺繍・ビッグロゴ入りGジャン、デニムジャケットです。



ミッキーの顔が刻印されたメタルボタン、レアなMICKEY UNLIMITEDタグで日本サイズM相当（表示：S）になります。



◉ブランド : Disney / MICKEY UNLIMITED



◉ポイント :

魅力はなんといっても激レアな大きなミッキーマウスのキャラ刺繍です。MICKEY UNLIMITEDタグでヴィンテージアイテムです！



◉状態 :

腹部あたりに多少の汚れ（画像6枚目）ございますが、着用時分かりづらく、ヴィンテージの良き味わいがでています！その他、古着ですので多少の使用感ございますが、全体的に状態良く、これからもたくさん着用いただけます！



◉表記サイズ : S（日本サイズM相当）

（下記実寸サイズをご参考にしてください。）



◉実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅：約48（両肩の端から端までの直線の長さ）

身幅：約54（両脇の端から端までの長さ）

袖丈：約59（肩先から袖口先までの直線の長さ）

着丈：約60（後襟の付け根から裾までの直線の長さ）

＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



◉カラー : インディゴブルー



◉素材 : コットン 100%



※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！



サイズ...M

デニムカラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ディズニーヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ディズニー

ミッキーマウス

キャラ刺繍

90s

デニムジャケット

Gジャン