『PRADA 2007AW archive wool×nylon jacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 20時 44分に出品され03月23日 20時 44分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



PRADA 2007AWのウールブルゾンです。前面はウールとナイロン、背面は一面ウールのジャケットで、秋、冬、春と幅広く活躍できます。

状態は非常に綺麗ですが、左ポケット内部に破れがあります。



・サイズ

平置き(素人採寸:cm)

表記サイズ:44



肩幅:45cm

身幅:53cm

袖丈:56cm

着丈:64cm





素材···ウール

カラー···ブラック

ジップ・ボタン···ジップアップ、ボタン留め

フード···フードなし









y2k

ヴィンテージ

アーカイブ

ブルゾン

ジャケット

短丈ブルゾン

黒

ours

sullen

モーガン蔵人

深水光太

ローズ



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRADA

2007AW

archive

wool×nylon

jacket