『Celin トリオンフ ミディアム ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 17時 46分に出品され04月08日 17時 46分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めまして、多数の商品の中からご覧下さり有難う御座います。



未使用に近い極美品にございます。

詳しくは画像参照くださいませ



サイズ：約 横18cm×縦16cm×厚み4cm

(素人採寸につき多少の誤差はご了承願います)



付属品:セリーヌ箱、保存袋



輸送中に、箱がへこんでいたりダメージが付く事もありますので、ご了承下さい。



何か疑問点があれば購入前にコメントへお願いいたします。



✅即購入OK。早い者勝ちです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Celin トリオンフ ミディアム

ショルダーバッグ