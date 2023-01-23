『ロエベ ブランド ベージュ ショルダーバッグ パイソン メンズ レディース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 01時 49分に出品され04月25日 01時 49分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✨即購入OK！！早い者勝ちですので是非ご検討ください✨



⭐️商品のご紹介⭐️

ロエベのベージュカラーとパイソン柄のデザインがとても高級感溢れるショルダーバッグでございます。



汚れや使用感が見られますが、ご使用には問題無くまだまだお使い頂ける商品です。





完璧を求める方や繊細な方のご購入はお控え下さい。







⭐️商品の詳細⭐️

【購入先】✨こちらの商品はブランド品の真贋鑑定を行うネット古物市場よりご購入した"正規のお品"です✨

【色】ベージュ

【サイズ】 縦28㌢ 横27㌢ マチ6㌢

【仕様】ショルダーバッグ

【付属品】無し

【製造国】 MADEIN -

【シリアルナンバー】-

【商品管理番号】YP5264



⭐️NINASHOPの保管⭐️

✨ブランド品の保管は専用のお部屋の収納棚にて保管してます♪

✨タバコは吸わないため臭いなども安心です！！

✨ペットは飼っておりません♪



✨迅速な対応心がけます！

✨コメントも即返信いたします！

（深夜は対応いたしかねますが、できる限り返答行います！）



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おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい☆



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⭐こちらはあくまでも中古品ですので、写真に写り込まない金具と革の劣化やたるみ、擦れ、小さな汚れや傷がある場合があります。



⭐購入の場合、プロフィール、説明文、写真は必読です。





上記ご確認の上、ご購入をお願いします☺︎



ご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します♪

最後まで閲覧ありがとうございました！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

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