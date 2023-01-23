『メディコムトイ RAH キリト『ソードアート・オンラインⅡ』 (一部欠品あり)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 26分に出品され03月31日 19時 26分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■当方は個人のため、インボイス未登録です。



■即購入OKです。ご要望により専用もご用意致します。



■正規品。

手首接続パーツが1箇所

付属可動フィギュアスタンドが欠品しています。

(メディコムトイの別スタンドパーツをお付けいたします)



■併売品のため注文のタイミングによっては、在庫切れによるキャンセルが発生することもあります。



■開封済み、フィギュア自体は傷みのない美品です。商品の性質上、初期傷、多少の汚れやスレ傷については御了承お願いします。傷等に神経質な方の入札は御遠慮下さい。



■早めの返信、発送に心がけますが仕事の都合などで基本的に連絡が深夜であったり、発送に少しお時間を頂く場合がございます。ご理解の程お願いします。



■送料は出品者側が負担いたします。

個人で日本郵便配送(ゆうパック)とも契約しているため、設定では発送方法をゆうパックとさせていただいてます。

ゆうパック、メルカリ便どちらかでの発送は確実に対応致しますが、送料は出品者側負担のため発送方法(宅配便)に関しましてはこちらに一任いただければと思います。

諸事情等あればご相談には応じます。



■複数購入予定の場合は、追加された機能"まとめ買いをお願いする"をご利用くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>コミック・アニメ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リアルアクションヒーローズ