『TATRAS フード付きダウンジャケット 黒 ベルボ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 10時 21分に出品され03月04日 10時 21分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 03

カラー black

フード取り外し可能



- ブランド: TATRAS

- 素材: グースダウン

- 色: 黒

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- スタイル: ショート丈



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

フード付きダウンジャケット

黒

ベルボ