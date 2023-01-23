『GREGORY チェック柄リュック バックパック 旧タグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 13時 44分に出品され03月19日 13時 44分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

GREGORYは、アウトドアや旅行用の高品質なバッグで知られるブランドです。耐久性と機能性に優れたデザインが特徴です。



【機能的なデザイン】

このバックパックは、チェック柄のナイロン素材を使用しており、軽量でありながらも強度があります。日常使いやアウトドア活動に最適です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルでありながらもスタイリッシュなデザインは、カジュアルなファッションにぴったりです。どんなシーンでも使いやすいアイテムです。



- ブランド: GREGORY

- 色: 黒(ブラック)

- 素材: ナイロン

- デザイン: チェック柄

- タイプ: バックパック



《実寸、素人寸法》

高さ：約44㎝

横幅：約34㎝

マチ：約14㎝

ベルト長さ：約74㎝



半年程使用しましたので若干の使用感ございますが、破損等は無くまだまだ使っていただけるかと思います。



※コンパクトにして発送させていただきます。



中古品にご理解のある方のみ、宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グレゴリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GREGORY

チェック柄リュック バックパック 旧タグ