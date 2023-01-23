『ルイヴィトン トロカデロ モノグラム ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 11時 01分に出品され04月01日 11時 01分に終了予定です。即決価格は29,000円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン LOUIS VUITTON ショルダーバッグ



スクエア型



肩掛け 約30✖️19✖️7.5



数回の使用で、長期保管していました。



所々シミ、擦れ、キズ汚れがあります。



ファスナー開閉はスムーズです。



よろしくお願い致します。



すり替え防止のため、返品はお受けできませんので、

ご承知くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン トロカデロ モノグラム ショルダーバッグ