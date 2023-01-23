『本日お値引き価格中❗️JRA 美品✨クロコダイル✨ハンドバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 08時 04分に出品され03月19日 08時 04分に終了予定です。即決価格は18,642円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セレクトショップで購入した

クロコダイルハンドバッグです。

購入時金額約¥300000



画像からだと少しわかりにくいかと思いますが、屋外など光に当たると

バック表面が少し光ります。





とてもステキな品物かと思いますが

子供の行事で3回使用して

使わなくなった為出品致しました。

状態もキレイです。



※画像8枚目ご確認下さい

少し汚れがございます。



カラー…ホワイト

マットミラー加工



横…30センチ

縦…20センチ

マチ…10センチ

素人採寸の為若干の誤差がありますがご了承下さい。





あくまでも中古品ですので

ご理解頂ける方のご購入お願い致します。ご質問などございましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 本日お値引き価格中❗️JRA

美品✨クロコダイル✨ハンドバッグ