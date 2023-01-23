『SALE PRADA ボディバッグPRADA ファニーパック 2VL004【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 58分に出品され03月04日 23時 58分に終了予定です。即決価格は31,000円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA ベルト バッグ ナイロン テスート ファニーパック 2VL004



外見は比較的綺麗ですが中に色褪せのようになっている箇所が見られます。

このモデルの商品はどうしても色褪せみたいになってしまうようです。



大振りなボディが特徴になったプラダのファニーパック。

プラダならではの軽くて丈夫なナイロン素材にプラダの新たなロゴパッチが目を引きます。

メインスペースは長財布や小物類が入る広さで、前面、背面にもポケットが配置され、頻繁に出す物の収納に最適です。

ショルダーは用途に合わせて長さ調節が可能で、クロスボディタイプでもお使いいただけます。 ベーシックなカラーはデイリーからトラベルシーンのサブバッグとしても活躍する逸品です。





メイン素材: TESSUTO

【サイズ】（約）Ｗ31cm×Ｈ22.5cm×Ｄ15cm ショルダー：（約）~77cm

【素材/色】TESSUTO / NERO×VERDE FLUO

【付属品】保存袋

【仕 様】・ファスナー開閉式 ・外側：前面ファスナーポケット×1背面ファスナーポケット×1



【機能性】

複数のポケットがあり、収納力に優れています。ファスナーには目を引く緑色のアクセントが施されており、使いやすさとデザイン性を両立しています。



【スタイル】

カジュアルな装いにも、フォーマルなスタイルにもマッチするため、様々なシーンで活躍します。特に、旅行やアウトドア活動に最適です。



- ブランド: PRADA

- モデル番号: 018

- 色: 黒

- ファスナーの色: 緑

- タイプ: ボディバッグ・ウエストポーチ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ SALE

PRADA

ボディバッグPRADA

ファニーパック

2VL004