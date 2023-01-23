『並行輸入品♡カバン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 05時 10分に出品され04月18日 05時 10分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ベージュ



付属品···ショルダーストラップ

預かり品です。黒色を持っているので、ベージュ色を出品したいそうです。新作のカバンだそうです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 並行輸入品♡カバン